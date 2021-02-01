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Опрос определил, как в Азербайджане оценивают действия властей по борьбе с COVID-19

Опрос определил, как в Азербайджане оценивают действия властей по борьбе с COVID-19 Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International определила как население отдельных стран оценивает действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Здоровье
1 февраля 2021 г. 20:00
Опрос определил, как в Азербайджане оценивают действия властей по борьбе с COVID-19

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International определила как население отдельных стран оценивает действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщает Report, в рамках проекта были опрошены более 44 тысяч человек в 47 странах. В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%.

Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%).

"Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%). В России считают успешными действия правительства по борьбе с вирусом 45% опрошенных, 48% не согласны с этим", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisi hökumətin COVID-19-a qarşı tədbirlərindən razıdır - SORĞU

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