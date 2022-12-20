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Определяется будущая деятельность построенных в период пандемии модульных больниц

Определяется будущая деятельность построенных в период пандемии модульных больниц Ныне бездействующие модульные больницы, построенные в Азербайджане для лечения вируса COVID-19, продолжат работать как медучреждения.
Здоровье
20 декабря 2022 г. 13:06
Определяется будущая деятельность построенных в период пандемии модульных больниц

Ныне бездействующие модульные больницы, построенные в Азербайджане для лечения вируса COVID-19, продолжат работать как медучреждения.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов заявил журналистам.

Он отметил, что в связи с этим TƏBİB подготовил проект: "Когда в стране распространился вирус, по поручению президента были построены модульные больницы. В результате коечный фонд по стране вырос почти на 2 тыс. единиц. Сейчас лечением больных коронавирусом занимается только одно учреждение. Уже готовы проекты в связи с остальными модульными больницами, которые планируется использовать в качестве других медучреждений. Модульные больницы сменят свое назначение и будут функционировать как обычные медучреждения".

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Версия на азербайджанском языке Pandemiya dövründə inşa edilən modul tipli xəstəxanaların gələcək fəaliyyəti ilə bağlı layihə hazırlanıb

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