Определяется будущая деятельность построенных в период пандемии модульных больниц

Ныне бездействующие модульные больницы, построенные в Азербайджане для лечения вируса COVID-19, продолжат работать как медучреждения.

Ныне бездействующие модульные больницы, построенные в Азербайджане для лечения вируса COVID-19, продолжат работать как медучреждения.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов заявил журналистам.

Он отметил, что в связи с этим TƏBİB подготовил проект: "Когда в стране распространился вирус, по поручению президента были построены модульные больницы. В результате коечный фонд по стране вырос почти на 2 тыс. единиц. Сейчас лечением больных коронавирусом занимается только одно учреждение. Уже готовы проекты в связи с остальными модульными больницами, которые планируется использовать в качестве других медучреждений. Модульные больницы сменят свое назначение и будут функционировать как обычные медучреждения".