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Определены факторы риска тяжелого течения вируса оспы обезьян

Определены факторы риска тяжелого течения вируса оспы обезьян В клиническом протоколе Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана по диагностике и лечению оспы обезьян определены факторы риска тяжелого течения заболевания.
Здоровье
1 июля 2022 г. 17:29
Определены факторы риска тяжелого течения вируса оспы обезьян

В клиническом протоколе Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана по диагностике и лечению оспы обезьян определены факторы риска тяжелого течения заболевания.

Как сообщает Report, в протоколе отмечается, что тяжелые случаи чаще встречаются среди детей и связаны с вирусной нагрузкой, общим состоянием здоровья пациента и характером осложнения.

Согласно документу, глубокий иммунодефицит может привести к более серьезным последствиям. Кроме того, у беременных, лиц с атопическим дерматитом, экземой и другими заболеваниями кожи болезнь может протекать в более тяжелой форме и создать риск летального исхода. Медработники также входят в группу риска из-за деятельного периода контактирования с вирусом.

Привитые от оспы относительно защищены от заражения оспой обезьян.

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