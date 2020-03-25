​Определены временные надбавки к зарплатам медработников

Кабмин принял решение об определении временных надбавок к заработным платам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19).

Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, медработникам, осуществляющим медицинские профилактические мероприятия, полагается надбавка в размере 3-х кратного месячного должностного (тарифного) оклада.

- медицинским работникам, оказывающим срочную медицинскую помощь, а также работникам лабораторий, занимающихся изучением биологического материала, в том числе сотрудникам Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Института продовольственной безопасности Азербайджана - в размере 4-х кратного месячного должностного (тарифного) оклада.

- медработникам, оказывающих пациентам медицинские услуги в стационаре, полагается надбавка в размере 5-кратного месячного должностного (тарифного) оклада.