Определен фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19

Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.

Как пишет The Washigton Post , из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше.

В CDC полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями, которые происходят во время беременности, такими как учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.