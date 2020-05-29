Оперативный штаб обратится в парламент в связи с ужесточением карантина

"Будет осуществляться строгий контроль за соблюдением требований режима карантина. Использование защитных медицинских масок будет обязательным и принудительным".

Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагима Мамедова.

По его словам, в связи с этим было подписано соответствующее решение: "Не соблюдающие правила будут оштрафованы. Наказания будут ужесточены. Размер штрафа еще не определен. Документ будет представлен в парламент".

И.Мамедов заявил, что в случае распространения заражения в каком-либо районе, возможно закрытие данного региона и усиление карантинного режима.