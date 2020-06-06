Оперштаб о числе проведенных тестов на выявление COVID-19

Оперштаб о числе проведенных тестов на выявление COVID-19

6 июня, 2020 18:08

https://report.az/storage/news/800788dca100b3b29a37830fbe58cfbe/6e7abc74-a217-4ff0-bd0a-a1c654f20328_292.jpg Обнародовано число проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19. Как сообщает Report, информацию распространил оперативный штаб при Кабинете министров. За прошедший период было проведено 334 863 теста на выявление новых случаев заражения.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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