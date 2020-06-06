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Оперштаб о числе проведенных тестов на выявление COVID-19

Оперштаб о числе проведенных тестов на выявление COVID-19

Обнародовано число проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19.

Как сообщает Report, информацию распространил оперативный штаб при Кабинете министров.   

За прошедший период было проведено 334 863 теста на выявление новых случаев заражения.

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