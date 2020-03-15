Оперативный штаб: В Баку прибыл самолет с гражданами Азербайджана из Турции

После временной приостановки воздушных и наземных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили авиарейс Стамбул-Баку для того, чтобы доставить из Турции граждан Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Гражданам, желающим вернуться на Родину, предлагается зарегистрироваться в посольстве Азербайджанской Республики в Анкаре или Генеральном консульстве в Стамбуле.
Преимущество будет отдаваться следующим обратившимся гражданам:
- Находящихся на территории Турции на временной и краткосрочной основе:
- Пользующимся территорией Турции в транзитных целях:
- Имеющих билеты AZAL на последующие дни:
- Пожилые, больные и лица с малолетними детьми.
Лица, возвращающиеся из Турции, будут обследованы и помещены в карантинный режим на 14-28 дней, если в этом будет необходимость. Все граждане обязаны строго соблюдать карантинный режим.
Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии, и многие страны ввели чрезвычайное положение.
Учитывая высокий риск контакта и заражения другими людьми во время их посещений, а также тот факт, что в настоящее время действует наилучшая защита, карантин настоятельно рекомендуется для граждан как внутри страны, так и за ее пределами.