Оперативный штаб: В Баку прибыл самолет с гражданами Азербайджана из Турции

После временной приостановки воздушных и наземных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили авиарейс Стамбул-Баку для того, чтобы доставить из Турции граждан Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Гражданам, желающим вернуться на Родину, предлагается зарегистрироваться в посольстве Азербайджанской Республики в Анкаре или Генеральном консульстве в Стамбуле.

Преимущество будет отдаваться следующим обратившимся гражданам:

- Находящихся на территории Турции на временной и краткосрочной основе:

- Пользующимся территорией Турции в транзитных целях:

- Имеющих билеты AZAL на последующие дни:

- Пожилые, больные и лица с малолетними детьми.

Лица, возвращающиеся из Турции, будут обследованы и помещены в карантинный режим на 14-28 дней, если в этом будет необходимость. Все граждане обязаны строго соблюдать карантинный режим.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии, и многие страны ввели чрезвычайное положение.

Учитывая высокий риск контакта и заражения другими людьми во время их посещений, а также тот факт, что в настоящее время действует наилучшая защита, карантин настоятельно рекомендуется для граждан как внутри страны, так и за ее пределами.