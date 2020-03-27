​Оперативный штаб: «На карантине находятся 3 485 человек»

В различных карантинных зонах, созданных в различных больницах с целью предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса и с целью определения случаев заражения инфекцией, принимаются меры по обследованию 3 485 человек.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Факты передачи вируса были отмечены как среди прибывших в страну, так и находящихся в пределах государства людей. Кроме того, уже отмечены случаи инфицирования среди лиц, проживающих в различных регионах страны.

Помимо этого, в регионах страны также отмечены факты заражения COVID.