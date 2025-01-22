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OpenAI и Oracle заявили, что ИИ позволит быстро лечить болезни, включая рак

OpenAI и Oracle заявили, что ИИ позволит быстро лечить болезни, включая рак Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит разработать новейшие методы ускоренной терапии, а также обнаружения и лечения рака.
Здоровье
22 января 2025 г. 04:42
OpenAI и Oracle заявили, что ИИ позволит быстро лечить болезни, включая рак

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит разработать новейшие методы ускоренной терапии, а также обнаружения и лечения рака.

Как передает Report, Об этом заявили главы компаний OpenAI Сэм Альтман и Oracle Ларри Эллисон, выступая в Белом.

"По мере развития этой технологии мы увидим, что болезни станут вылечивать с небывалой скоростью. Мы будем поражены скоростью, с которой будем излечивать рак и болезни сердца", - заверил Альтман. По его словам, технологии ИИ также позволят обеспечивать "высококачественное медицинское обслуживание" по сниженной стоимости.

"Одна из самых удивительных вещей из тех, над которыми мы работаем <...>, это вакцина от рака", - отметил Эллисон. По его словам, речь идет о методах "раннего обнаружения рака" путем анализа крови с помощью ИИ и выявления в ней "маленьких фрагментов опухолей".

"Мы используем ИИ для исследования крови. Так можно выявить виды рака, которые очень опасны для человека", - пояснил он. По словам Эллисона, ИИ также в перспективе может позволить "создавать вакцину для каждого конкретного человека" в течение 48 часов.

Альтман и Эллисон выступали на совместной пресс-конференции с новым президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер объявил о создании в стране компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие ИИ. В проекте принимают участие компании OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

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