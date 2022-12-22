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Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце

Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце В партии импортированного из Ирана в Азербайджан болгарского перца обнаружен вирус коричневой морщинистости.
Здоровье
22 декабря 2022 г. 10:51
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце

В партии импортированного из Ирана в Азербайджан болгарского перца обнаружен вирус коричневой морщинистости.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

"Партии перца, импортированные в Азербайджан иранской компанией ООО Aqro Laym (25 452 кг) и ООО Albalı A Fruit (8 472 кг), были проверены инспекторами агентства. В результате анализов взятых образцов был выявлен вирус коричневой морщинистости".

Ведомством было принято решение об уничтожении непригодных партий перца.

Вирус коричневой морщинистости является опасным патогеном овощных культур, таких как томат и перец.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana gətirilən bibər məhsulunda virus aşkarlanıb

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