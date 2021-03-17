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Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну

Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну 19 марта ожидается брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров.
Здоровье
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17 марта 2021 г. 17:07
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
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19 марта ожидается брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров.

Об этом Report сообщили из источников в медицинских кругах.

Предположительно, на брифинге будет объявлено о принятии жестких решений в связи с обнаружением в Азербайджане британского штамма коронавируса.

В связи с праздником Новруз предстоят 9 нерабочих дней. В связи с этим многие планируют выехать в регионы. Это, в свою очередь, может привести к еще большему распространению вируса, в частности самого опасного британского штамма. Для предотвращения этого требуется принятие неизбежных превентивных мер.

Британский штамм коронавируса считается наиболее опасным, стремительно распространяется и тяжелее протекает. Многие страны Европы пошли на локдаун в третий раз именно из-за британского штамма.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Britaniya ştammı təhlükəsi - qapanma istisna olunmur

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