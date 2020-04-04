ООН приветствует меры правительства Азербайджана по борьбе с COVID-19

Правление ООН в Азербайджане приветствует усилия правительства Азербайджана по предотвращению распространения COVID-19 и поддерживает его призыв и шаги по внедрению специального карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном представительством ООН в Азербайджане.

Вместе с тем особо отмечается, что правительство Азербайджана внесло значимый вклад в проводимые ВОЗ мероприятия глобального характера, оказав поддержку в размере 5 млн долларов США.

ООН ведет переговоры с правительством для оценивания более долгосрочного социально-экономического воздействия пандемии, и приветствует выделение 2,5 млрд манатов финансовых средств для уменьшения социально-экономического влияния COVID-19 на население.

Каждый сотрудник представительства ООН в Азербайджане, большинство из которых граждане Азербайджана, понимает, что на данном этапе от него требуется большое самопожертвование. Будет сделано все возможное, чтобы Азербайджан достойно прошел данное испытание.