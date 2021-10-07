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ООН: Неравенство в распределении вакцин приводит к распространению новых штаммов COVID-19

ООН: Неравенство в распределении вакцин приводит к распространению новых штаммов COVID-19 Неравенство в распределении вакцин приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19 и продолжению экономических проблем.
Здоровье
7 октября 2021 г. 19:05
ООН: Неравенство в распределении вакцин приводит к распространению новых штаммов COVID-19

Неравенство в распределении вакцин приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19 и продолжению экономических проблем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в четверг в ходе совместной пресс-конференции со Всемирной организацией здравоохранения, посвященной равному распределению вакцин.

"Неравенство, связанное с вакцинами, помогает и подталкивает пандемию COVID-19. Оно позволяет развиваться и быстро распространяться новым штаммам, что приводит мир к миллионам новых смертей и продлевает закрытие экономик, что может стоить триллионы долларов", - сказал он.

Он отметил, что отказ от справедливого распределения вакцин - это не только аморально, но и глупо. Гутерреш при этом признал, что у ООН и ВОЗ не хватает власти для того, чтобы заставить страны организовать прививочные компании, иначе распределять вакцины или снять ограничения в рамках ВТО на защиту интеллектуальной собственности производителей препаратов, чтобы все могли получить доступ к технологиям.

"Ситуация беспрецедентная. Нам необходимо использовать все средства, чтобы бороться с пандемией. Так что ВОЗ и ООН поддерживают все средства, включая отказ от патентов на вакцины, чтобы все могли получить доступ к технологиям", - отметил он.

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