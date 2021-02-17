ООН направил комплекты помощи врачам пострадавших в ходе конфликта регионов Азербайджана

Фонд содействует повышению потенциала для реализации и мониторинга национальных политик и программ

Представительство Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане завершило поставку 32 комплектов медицинских принадлежностей в Центр инноваций и снабжения Министерства здравоохранения.

По сообщению Report, в состав пакета входят наборы для переливания крови и родоразрешения, одноразовые принадлежности для ухода за больными, а также медикаменты, предназначенные для лечения инфекционных заболеваний и т.д.

На следующем этапе планируется распределение комплектов медицинскому персоналу центральных районных больниц, действующих в 8 регионах (Агдам, Барда, Тертер, Геранбой, Гёйгёль, Агджабеди, Гянджа, Мингячевир), пострадавших в ходе конфликта.

Фонд ООН в области народонаселения является ведущей организацией ООН, занимающейся продвижением репродуктивного здоровья и прав. За более чем 25-летний период деятельности в Азербайджане Фонд содействует повышению потенциала для реализации и мониторинга национальных политик и программ.