ООН надеется покончить с эпидемией ВИЧ в мире к 2030 году

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ ООН надеется, что цель покончить с эпидемией ВИЧ в мире к 2030 году будет реализована.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генсекретаря ООН Мишель Сидибе на полях Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Мы надеемся на это… Ноль смертей, ноль новых случаев заражения, ноль дискриминации – такие показатели стали бы наиболее важным фактором для реализации цели устойчивого развития", - ответил Сидибе на вопрос, насколько реален пункт о необходимости остановить эпидемию ВИЧ в мире к 2030 году, внесенный в цель устойчивого развития UNAIDS.

"Были времена, когда мы даже не могли себе представить, что сможем обеспечить людям лечение. Люди умирали, больницы были переполнены пациентами, лишенными надежды. Сегодня же нам почти удалось реализовать нашу цель и обеспечить лечением пятнадцать миллионов человек до 2015 года", - напомнил он.

Сидибе напомнил также, что они смогли полностью изменить научную базу.

"Если раньше мы давали пациентам с ВИЧ по восемнадцать таблеток в день, то сегодня достаточно одной таблетки. Мы также смогли оказать влияние на мировые цены на медикаменты. Так что мы наблюдаем реальный прогресс, что подтверждает: мы можем сократить смертность, мы можем сократить число новых случаев заболевания", - считает Сидибе.