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ООН готова помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса в этой стране

ООН готова помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса в этой стране ООН готова помогать КНДР в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в республике.
Здоровье
14 мая 2022 г. 06:49
ООН готова помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса в этой стране

ООН готова помогать КНДР в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в республике.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за вспышкой коронавируса в КНДР. Пока не получили официальных сообщений о вспышке, но поддерживаем контакты с представителями КНДР по этому вопросу. Вместе с нашими партнерами по гуманитарной работе готовы помочь КНДР в ситуации с коронавирусом и по другим вопросам", - сказал он.

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