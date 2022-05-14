ООН готова помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса в этой стране

ООН готова помогать КНДР в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в республике.

ООН готова помогать КНДР в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в республике.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за вспышкой коронавируса в КНДР. Пока не получили официальных сообщений о вспышке, но поддерживаем контакты с представителями КНДР по этому вопросу. Вместе с нашими партнерами по гуманитарной работе готовы помочь КНДР в ситуации с коронавирусом и по другим вопросам", - сказал он.