ООН готова поддержать создание системы здравоохранения на освобожденных землях

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев встретился с резидентом-координатором представительства ООН в нашей стране Владанкой Андреевой.

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев встретился с резидентом-координатором представительства ООН в нашей стране Владанкой Андреевой.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан принимает успешные меры в борьбе с пандемией и входит в число ведущих стран по показателям вакцинации населения.

На встрече также были обсуждены вопросы успешного продолжения оцифровки медицинских услуг в стране, борьбы с инфекционными заболеваниями, расширения услуг первичного здравоохранения, перспективы медицинского образования и другие вопросы.

Владанка Андреева заявила о готовности ООН поддержать создание и развитие системы здравоохранения на территориях, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению межструктурных связей Министерства здравоохранения и ООН.