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ООН готова поддержать создание системы здравоохранения на освобожденных землях

ООН готова поддержать создание системы здравоохранения на освобожденных землях Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев встретился с резидентом-координатором представительства ООН в нашей стране Владанкой Андреевой.
Здоровье
6 октября 2021 г. 10:44
ООН готова поддержать создание системы здравоохранения на освобожденных землях

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев встретился с резидентом-координатором представительства ООН в нашей стране Владанкой Андреевой.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан принимает успешные меры в борьбе с пандемией и входит в число ведущих стран по показателям вакцинации населения.

На встрече также были обсуждены вопросы успешного продолжения оцифровки медицинских услуг в стране, борьбы с инфекционными заболеваниями, расширения услуг первичного здравоохранения, перспективы медицинского образования и другие вопросы.

Владанка Андреева заявила о готовности ООН поддержать создание и развитие системы здравоохранения на территориях, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению межструктурных связей Министерства здравоохранения и ООН.

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Версия на английском языке UN ready to support establishment of health care in Azerbaijan's liberated lands
Версия на азербайджанском языке BMT: "Azad edilən ərazilərdə səhiyyə sisteminin qurulmasına dəstək verməyə hazırıq"

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