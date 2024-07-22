ООН: Цель прекратить эпидемию СПИДа под угрозой из-за нехватки средств

Недостаточный объем средств, выделяемый странами на борьбу со СПИДом, ставит под угрозу достижение цели по прекращению эпидемии к 2030 году.

Недостаточный объем средств, выделяемый странами на борьбу со СПИДом, ставит под угрозу достижение цели по прекращению эпидемии к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), согласно которому в 2023 году в мире было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев заражения и 630 тыс. смертей.

"Решения и политический выбор, который мировые лидеры сделают в этом году, определят судьбу миллионов жизней и вопрос о том, будет ли преодолена самая смертоносная пандемия в мире", - отметили в ЮНЭЙДС. Страны "обязались сократить ежегодное количество новых случаев заражения до уровня ниже 370 тыс. к 2025 году, но количество новых случаев ВИЧ-инфицирования по-прежнему более чем в три раза превышает этот показатель, оно составило 1,3 млн в 2023 году", напомнили авторы доклада. Смертность от СПИДа снизилась вдвое с 2010 года - с 1,3 млн до 630 тыс. случаев в 2023 году, однако это недостаточно быстрое продвижение, поскольку к 2025 году предполагалось сократить ее до уровня ниже 250 тыс.

Как подчеркивается в докладе, финансирование мероприятий борьбы с ВИЧ/СПИД "сокращается во всем мире, что сдерживает прогресс и даже приводит к росту эпидемий в некоторых регионах". В 2023 году общий объем ресурсов, выделенных на эти цели (19,8 млрд долларов), был на 5% меньше, чем в 2022 году. Эта сумма существенно меньше той, которую необходимо изыскать к 2025 году (29,3 млрд долларов). В странах с низким и средним уровнем доходов выделение ресурсов осложнено долговым кризисом, в результате чего финансирование борьбы с ВИЧ/СПИД снижается четвертый год подряд.

Из 39,9 млн людей, живущих в настоящее время с ВИЧ/ СПИД, 9,3 млн, то есть почти четверть, не получают необходимого лечения.

В докладе отмечается, что если страны предпримут "смелые действия, чтобы обеспечить достаточные и устойчивые ресурсы и защитить права каждого человека", то число людей, живущих с ВИЧ и нуждающихся в пожизненном лечении, к 2050 году составит около 29 млн. В противном случае число людей, которым потребуется пожизненная поддержка, может вырасти до 46 млн (по сравнению с 39,9 млн в 2023 году).