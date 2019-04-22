Представители ОО "Региональное развитие" навестили покусанного собакой в Баку ребенка

Представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева навестили в Клиническом медцентре №1 Мамишова Гусейна Гисмет оглу 2015 г.р., покусанного собакой в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку.

Как сообщает Report, было сообщено, что общественное объединение поддержит дальнейшее лечение ребенка, и при необходимости оплатит операции, чтобы в дальнейшем на лице ребенка не осталось шрамов.

Напомним, что на Г.Мамишова на улице напала собака и покусала лицо.

По информации, болевшая бешенством собака умерла после того, как покусала ребенка. Доставленного срочно в больницу Ходжахасана ребенка перевезли оттуда в Клинический медцентр №1 в Баку.

Г.Мамишову сделана прививка от бешенства, была проведена операция на лице, раны зашиты.