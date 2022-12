Онкологи разработали средство от рака костей с 70%-ной эффективностью

Ученые из клиники Маунт-Синай продемонстрировали, что новая иммунотерапия рака костного мозга успешно излечила 73% пациентов.

Как сообщает Report , исследование опубликовано в издании The New England Journal of Medicine Медицинского общества Массачусетса (США).

Новый метод основан на работе биспецифического антитела талкетамаба, которое связывается одновременно с Т-клетками и опухолевыми клетками миеломы. Соединяя их, оно позволяет Т-клеткам человека эффективно уничтожить рак.

Почти 300 пациентов с множественной миеломой ранее лечились как минимум тремя различными видами терапии без достижения длительной ремиссии. Общий уровень ответа на терапию составил около 73%. При этом у 30% наблюдался полный ответ, то есть у них не обнаружилось маркеров миелом, а 60% — "очень хороший частичный ответ", то есть уровень маркеров снизился, но не до нуля. Авторы подчеркнули, что уровень ответа на терапию был выше, чем у большинства доступных в настоящее время методов лечения.

Эффект от терапии наблюдался даже у пациентов, рак которых был устойчив ко всем одобренным методам лечения множественной миеломы. Талкетамаб нацелен на мишень, отличную от тех, которые используются в других методах, — на рецептор раковых клеток GPRC5D.

Побочные эффекты были относительно частыми, но обычно слабовыраженными и включали сыпь, изменения вкуса и проблемы с ногтями. 5-6% прекратили лечение талкетамабом из-за побочных эффектов.