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Онкологи обнаружили, что хлоргексидин эффективно уничтожает раковые клетки кости

Онкологи обнаружили, что хлоргексидин эффективно уничтожает раковые клетки кости Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что средство для дезинфекции хлоргексидина глюконат эффективно уничтожает раковые клетки во время хирургического лечения опухолей костей.
Здоровье
30 октября 2022 г. 06:23
Онкологи обнаружили, что хлоргексидин эффективно уничтожает раковые клетки кости

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что средство для дезинфекции хлоргексидина глюконат эффективно уничтожает раковые клетки во время хирургического лечения опухолей костей.

Как передает Report, исследование опубликовано в The Journal of Bone & Joint Surgery.

Ученые оценили эффективность нескольких растворов, используемых для удаления остатков раковых клеток хондросаркомы и гигантоклеточных опухолей после операции, включая физиологический раствор, этанол, повидон-йод, перекись водорода и стерильную воду. Они обнаружили, что наиболее эффективным оказался 0,05%-й раствор хлоргексидина глюконат, причем время обработки (две или пять минут) не влияло на его токсичность для раковых клеток.

Некоторым пациентам с раком костей проводят хирургическую процедуру, называемую кюретажем внутри очага поражения. В ходе этой процедуры опухоль соскабливают, сохраняя при этом как можно больше здоровой кости. В конце операции пораженную область обрабатывают химическим раствором для уничтожения остаточных раковых клеток. Это необходимо для предотвращения рецидива опухоли.

Отметим, что хлоргексидин — известное дезинфицирующее средство, которое широко используется, недорого стоит и продемонстрировало безопасность во множестве исследований. Исследователи подчеркивают, что потребуются дальнейшие исследования.

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