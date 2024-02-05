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Онколог перечислила передающиеся по наследству виды рака

Онколог перечислила передающиеся по наследству виды рака Известный российский Врач-онколог Юлия Шубина, в беседе с ФедералПресс перечислила несколько видов онкологии, которые могут быть наследственными.
Здоровье
5 февраля 2024 г. 00:58
Онколог перечислила передающиеся по наследству виды рака

Известный российский Врач-онколог Юлия Шубина, в беседе с ФедералПресс перечислила несколько видов онкологии, которые могут быть наследственными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По информации медика, рак является не только видом злокачественных опухолей, некоторые его виды также могут передаваться детям от родителей.

"Например, рак молочной железы, яичников, медуллярный рак и некоторые виды рака толстого кишечника", — предупредила Шубина.

В качестве профилактики врач порекомендовала сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы тем женщинам, чьи мамы или бабушки болели вышеуказанными видами онкологии. По ее словам, рак щитовидной железы возможно обнаружить с помощью анализа на гормон кальцитонин, а потенциальную патологию кишечника поможет выявить на регулярном прохождении колоноскопии.

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