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Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии, передает Report
Здоровье
28 апреля 2021 г. 23:23
Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии, передает Report.

"Проблема "запущенных" пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. Человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так", - сказал специалист.

Мяснянкин рекомендовал вовремя обследоваться, проходить диспансеризацию и обращать внимание на различные симптомы. Первые признаки заболевания проявляются еще на той стадии, когда есть шанс спастись, отметил врач.

"Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", - подытожил медик.

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