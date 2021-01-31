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Онколог назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин

Онколог назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин Сотрудник Минздрава России Андрей Каприн назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний у мужчин и женщин
Здоровье
31 января 2021 г. 20:37
Онколог назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин

Сотрудник Минздрава России Андрей Каприн назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний у мужчин и женщин.

Как передает Report, об этом специалист сообщил в эфире радио "Говорит Москва".

По словам медика, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. Согласно статистике, на втором месте стоит рак предстательной железы, а на третьем — рак кожи. Кроме того, Каприн добавляет, что часто у мужчин развиваются опухоли в желудке и ободочной кишке.

В то же время у женщин самым частым видом онкологии является рак молочной железы. Врач подчеркивает, что следом, на втором, третьем и четвертом местах расположились рак кожи, матки и опухоль ободочной кишки соответственно.

Медицинский сотрудник при этом отмечает, что только в 15-20 процентов случаев онкологические заболевание являются генетической предрасположенностью. По его словам, в остальных случаях на возникновение злокачественных новообразований влияет образ жизни пациентов.

Каприн порекомендовал слушателям регулярно проходить медицинские обследования, а также сократить факторы риска, влияющих на развитие опухолей, а именно, исключить курение и злоупотребление алкоголем. Вдобавок он посоветовал следить за весом и убрать из рациона красное мясо.

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