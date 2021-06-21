О нас
Report Georgia
Аудио новости

Онколог назвал "малые" симптомы рака печени

Онколог назвал "малые" симптомы рака печени Врач-онколог Андрей Пылев перечислил несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени.
Здоровье
21 июня 2021 г. 07:53
Онколог назвал малые симптомы рака печени

Врач-онколог Андрей Пылев перечислил несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени.

Как передает Report, по словам специалиста в эфире радиостанции "Говорит Москва", так называемый "синдром малых признаков" характерен для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени.

В число этих "малых" признаков входят слабость, апатия, потеря веса и боли. Пылев уточнил, что дальнейшее развитие событий зависит от места локализации опухоли.

"Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", - пояснил врач.

Онколог также подчеркнул необходимость проходить регулярные обследования, которые помогут выявить заболевание на ранней стадии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi