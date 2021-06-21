Онколог назвал "малые" симптомы рака печени

Врач-онколог Андрей Пылев перечислил несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени.

Врач-онколог Андрей Пылев перечислил несколько симптомов, которые могут указывать на возникновение рака печени.

Как передает Report, по словам специалиста в эфире радиостанции "Говорит Москва" , так называемый "синдром малых признаков" характерен для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени.

В число этих "малых" признаков входят слабость, апатия, потеря веса и боли. Пылев уточнил, что дальнейшее развитие событий зависит от места локализации опухоли.

"Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения", - пояснил врач.

Онколог также подчеркнул необходимость проходить регулярные обследования, которые помогут выявить заболевание на ранней стадии.