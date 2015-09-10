Онколог Анар Алиев: Больные раком щитовидной железы не умирают от этого заболевания

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "В 97 процентов случаев рака щитовидной железы рецидивов не бывает". Об этом в интервью Report сообщил доктор Национального онкологического центра министерства здравоохранения, специалист по заболеваниям щитовидной железы и заведующий отделением радионуклидной терапии Анар Алиев.

Он отметил, что если больные получают лечение радиоактивным йодом, то вероятности рецидивов вообще не существует: "Если больному поставлен диагноз рака щитовидной железы, его оперируют, после чего он получает лечение радиоактивным йодом. После этого больной проходит обследование определенными стадиями. Если результаты бывают хорошими, то, согласно статистике, в 97 процентах случаев рецидивы не наблюдаются. Прогноз рецидива данного заболевания составляет 30 лет. В норме вероятность рецидивов у всех онкологических больных составляет 5 лет. Однако, если больные раком щитовидной железы получают правильное лечение, прогноз составляет 10, 20, а то и 30 лет. Это единственный вид рака, который излечивается в 95-97 процентов случаев. Больные раком щитовидной железы умирают не от этого заболевания. Больные, так же, как и при других заболеваниях щитовидной железы, принимают лекарства, но в несколько высоких дозах".