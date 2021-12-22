"Омикрон" стал самым заразным в мире вирусом после кори

Штамм коронавируса "омикрон" по степени своей заразности уступает лишь вирусу, вызывающему корь.

Штамм коронавируса "омикрон" по степени своей заразности уступает лишь вирусу, вызывающему корь.

Как передает Report, об этом пишет американское издание Akron Beacon Journal со ссылкой на медицинского специалиста Клаудию Хойен.

По ее словам, штамм "омикрон" "намного более заразен", чем предыдущие штаммы коронавируса.

"В настоящее время это второй по заразности вирус на планете. И поэтому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в ином положении, чем даже две недели назад", — отметила Хойен.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штамм коронавируса "омикрон" был выявлен в 106 странах.