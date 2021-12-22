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"Омикрон"-штамм выявлен в 106 странах мира

"Омикрон"-штамм выявлен в 106 странах мира Случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы в 106 странах мира.
Здоровье
22 декабря 2021 г. 10:16
Омикрон-штамм выявлен в 106 странах мира

Случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы в 106 странах мира.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В отчете сказано, что "омикрон" распространяется быстрее штамма "дельта" даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета. При этом, данные о тяжести вызываемого этим вариантом заболевания по-прежнему "ограничены", но число госпитализаций пациентов с "омикрон"-штаммом в ЮАР и Великобритании продолжает расти.

ВОЗ сообщает, что нейтрализация "омикрона" у пациентов, ранее переболевших COVID-19 либо прошедших первичный курс вакцинации, оказалась хуже, чем в случае с предыдущими штаммами коронавируса.

Из всего перечисленного выше ВОЗ делает вывод, что связанный с "омикроном" риск остается "очень высоким", а также предупреждает о риске коллапса систем здравоохранения.

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Версия на английском языке Omicron strain revealed in 106 countries

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