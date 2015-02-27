 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Омбудсмен выступает за ускорение процесса принятия закона "Об охране репродуктивного здоровья"

    Председатель комитета: Обсуждение законопроекта в этом году не предусматривается

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Омбудсмен выступает за ускорение процесса принятия закона "Об охране репродуктивного здоровья".

    Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе омбудсмена за 2014 год "О положении защиты и обеспечения прав и свобод человека в Азербайджане".

    В документе предлагается подготовка и принятие новой стратегии в связи с истечением срока Национальной стратегии по репродуктивному здоровью на 2008-2015 гг.

    Отвечая на вопрос Report, председатель парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли сказал, что обсуждение проекта отложено из-за некоторых трудностей, возникших в принятии законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья".

    Х.Раджабли сказал, что обсуждение законопроекта в этом году не предусматривается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi