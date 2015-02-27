Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Омбудсмен выступает за ускорение процесса принятия закона "Об охране репродуктивного здоровья".

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе омбудсмена за 2014 год "О положении защиты и обеспечения прав и свобод человека в Азербайджане".

В документе предлагается подготовка и принятие новой стратегии в связи с истечением срока Национальной стратегии по репродуктивному здоровью на 2008-2015 гг.

Отвечая на вопрос Report, председатель парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли сказал, что обсуждение проекта отложено из-за некоторых трудностей, возникших в принятии законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья".

Х.Раджабли сказал, что обсуждение законопроекта в этом году не предусматривается.