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Омбудсмен: В 2023 году 2 тыс. человек в один день ждали очереди в Республиканский наркоцентр

Омбудсмен: В 2023 году 2 тыс. человек в один день ждали очереди в Республиканский наркоцентр В ходе визита представителей аппарата омбудсмена в Республиканский наркологический центр в 2023 году стало известно, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек.
Здоровье
1 апреля 2024 г. 12:27
Омбудсмен: В 2023 году 2 тыс. человек в один день ждали очереди в Республиканский наркоцентр

В ходе визита представителей аппарата омбудсмена в Республиканский наркологический центр в 2023 году стало известно, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на круглом столе на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Алиева отметила наличие проблем очередей в учреждениях, предусмотренных для лечения наркозависимости: "В прошлом году в ходе посещения Республиканского наркологического центра мы выяснили, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек. Уполномоченные структуры должны принять все необходимые меры в данном направлении".

Омбудсмен также добавила, что в стране, особенно в столице, есть множество частных реабилитационных центров для граждан, страдающих наркотической, алкогольной и другими видами зависимости, однако существуют пробелы и недостатки в механизмах регулирования и контроля их деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Bir gündə 2 min pasiyent Narkoloji Mərkəzə yerləşdirilməsi üçün növbə gözləyirdi

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