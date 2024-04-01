Омбудсмен: В 2023 году 2 тыс. человек в один день ждали очереди в Республиканский наркоцентр

В ходе визита представителей аппарата омбудсмена в Республиканский наркологический центр в 2023 году стало известно, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на круглом столе на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".
Алиева отметила наличие проблем очередей в учреждениях, предусмотренных для лечения наркозависимости: "В прошлом году в ходе посещения Республиканского наркологического центра мы выяснили, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек. Уполномоченные структуры должны принять все необходимые меры в данном направлении".
Омбудсмен также добавила, что в стране, особенно в столице, есть множество частных реабилитационных центров для граждан, страдающих наркотической, алкогольной и другими видами зависимости, однако существуют пробелы и недостатки в механизмах регулирования и контроля их деятельности.