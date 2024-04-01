Омбудсмен: В 2023 году 2 тыс. человек в один день ждали очереди в Республиканский наркоцентр

Омбудсмен: В 2023 году 2 тыс. человек в один день ждали очереди в Республиканский наркоцентр

В ходе визита представителей аппарата омбудсмена в Республиканский наркологический центр в 2023 году стало известно, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек.

https://static.report.az/photo/cc72b294-37dd-3740-882c-51b925f76584.jpg https://static.report.az/photo/cc72b294-37dd-3740-882c-51b925f76584.jpg

В ходе визита представителей аппарата омбудсмена в Республиканский наркологический центр в 2023 году стало известно, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на круглом столе на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане". Алиева отметила наличие проблем очередей в учреждениях, предусмотренных для лечения наркозависимости: "В прошлом году в ходе посещения Республиканского наркологического центра мы выяснили, что очереди на госпитализацию ждут 2 тыс. человек. Уполномоченные структуры должны принять все необходимые меры в данном направлении". Омбудсмен также добавила, что в стране, особенно в столице, есть множество частных реабилитационных центров для граждан, страдающих наркотической, алкогольной и другими видами зависимости, однако существуют пробелы и недостатки в механизмах регулирования и контроля их деятельности. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram