Омбудсмен: Необходимо расширить список лекарств, выдаваемых за государственный счет в связи с гепатитом В и С

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Обращения, поступившие в целях организации лечения гепатита были направлены в комиссию министерства здравоохранения по организации профилактики, диагностики и лечения гепатитов В и С.

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе за 2016 год Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики.

В докладе отмечается о необходимости расширения соответствующего списка при обеспечении лекарственными препаратами за государственный счет также больных, заразившихся гепатитом В и С, включенным в список опасных инфекционных заболеваний.

"В рамках Госпрограммы были также достигнуты большие успехи в борьбе с наследственными заболеваниями крови.

За счет обеспечения нормальной жизнедеятельности пациентов в Республиканском центре талассемии, построенном по инициативе первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в последние годы показатель смертности от талассемии сократился в 5 раз", - говорится в докладе.

Отметим, что ежегодный доклад представлен в парламент. Ожидается, что доклад вынесут на обсуждение и голосование в ходе предстоящего в марте пленарного заседания Милли Меджлиса.