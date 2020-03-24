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Октай Ширалиев: В стране не наблюдается никакого дефицита медицинских материалов

​Октай Ширалиев: «В стране не наблюдается никакого дефицита медицински

«Каждый уже знает про болезнь и его источник. В результате принятых в Азербайджане превентивных мер вовремя было предотвращено распространение эпидемии до ее превращения в пандемию коронавируса».

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев во время выступления на передаче «Hədəf» телеканала AzTV.

«До сегодняшнего дня выполнено до 10 тыс. лабораторных тестов. Все приехавшие из-за рубежа находятся под наблюдением врачей».

По его словам, сегодня в стране не наблюдается никакого дефицита. «Необходимое для Азербайджана привозится. Это проводится под жестким контролем», - сказал О.Ширалиев. 

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