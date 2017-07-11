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    Октай Ширалиев: Врачи лечат не больного, а болезнь

    Министр заявил о важности взаимной искренности и доверия между медработниками и пациентами

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Врачи лечат не больного, а болезнь".

    Как сообщает Report, об этом на официальном открытии в Баку 23-го конгресса Всемирной ассоциации медицинского права сказал министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев.

    Проинформировав присутствующих о шагах на пути развития здравоохранения и медицины в Азербайджане, министр отметил, что темы сегодняшнего мероприятия очень важны для медиков. О.Ширалиев заявил о важности взаимной искренности и доверия между медработниками и пациентами.  

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