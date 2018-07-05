Октай Ширалиев: В Азербайджане существенно снизился показатель смертности среди детей до 5 лет

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане показатель смертности среди детей в возрасте до 5 лет на 1000 новорожденных снизился с 28 до 12,8".

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил в ходе своего выступления на проходящем в Баку совещании высокого уровня Всемирной организации здравоохранения, посвященного реформам в системе здравоохранения в рамках Целей устойчивого развития ООН.

Министр отметил, что в стране существенно снизился показатель материнской смертности, усилена борьба с инфекционными и другими заболеваниями:

"Сегодня мы с полной уверенностью можем заявить, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране ликвидирована бедность, полностью решены социальные задачи".

По словам министра, за последние 25 лет в мире уровень смертности среди детей до 5 лет снизился наполовину, на глобальном уровне факты материнской смертности сократились вдвое.