Октай Ширалиев обсудил с TƏBİB и миссией ВОЗ борьбу с COVID-19

Члены миссии ВОЗ сообщили, что в ближайшие две недели представят рекомендации по процессам, которые наблюдали в стране последние 10 дней

Сегодня миссия Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане провела в онлайн-формате видеоконференцию с участием представителей оперативного штаба при Кабинете министров, Министерства здравоохранения, TƏBİB и других государственных структур.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

Министр здравоохранения Октай Ширалиев выступил с вступительной речью на видеоконференции, высоко оценил сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном и выразил признательность всем членам миссии за проделанную работу.

В ходе встречи представители миссии поделились мнениями о предпринятых в последние месяцы шагах в области здравоохранения Азербайджана и результатах проделанной работы. Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи отметила, что визит в Азербайджан первой миссии ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 состоялся в марте текущего года.

За последние 10 дней члены второй миссии ВОЗ в Азербайджане вместе с представителями государственных структур провели встречи с медперсоналом больниц и поликлиник в Баку и некоторых районах. По словам членов миссии, большинство рекомендаций, представленных членами ВОЗ в марте, были приняты во внимание и выполнены. В целом, благодаря шагам, предпринятым за последние несколько месяцев, в здравоохранении Азербайджана наблюдается очень серьезный прогресс.

Представитель ВОЗ в Азербайджане отметила, что в последние месяцы государство выделило значительные финансовые ресурсы для усиления борьбы с COVID-19. За счет них строятся больницы модульного типа, предназначенные для лечения больных коронавирусом, открываются новые лаборатории, приобретаются новые транспортные средства для более быстрой работы медслужбы и др.

Х.Харманджи также высоко оценила самоотверженность медицинского персонала, который боролся с COVID-19 в больницах и поликлиниках, назвав их “героями сегодняшнего дня в белых халатах”. После этого члены миссии ВОЗ сообщили, в ближайшие две недели представят рекомендации по процессам, которые наблюдали в стране последние 10 дней.

В конце видеоконференции министр здравоохранения Огтай Ширалиев поблагодарил членов миссии за их высокую оценку проделанной в Азербайджане работы.