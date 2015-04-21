​Октай Ширалиев дал медикам поручения в связи с I Европейскими играми

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими 12-28 июня в Баку I Европейскими играми, в министерстве здравоохранения прошло заседание коллегии под председательством министра здравоохранения Октая Ширалиева.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На заседании руководитель аппарата министерства здравоохранения Закийя Мустафаева проинформировала присутствующих о подготовительных работах, проводимых для оказания на высоком уровне медицинских услуг делегациям и гостям, которые прибудут в Азербайджан в период игр.

"Бригады скорой медицинской помощи проходят учения. Для врачей станций скорой помощи организованы курсы английского языка. Приобретено 100 оснащенных новейшим оборудованием машин скорой медицинской помощи. Действующие в Баку Клинический медицинский центр, Бакинский оздоровительный центр, а также Мингячевирская центральная городская больница готовы при необходимости оказать спортсменам и гостям медицинскую помощь", - заявила З.Мустафаева.

В своем выступлении главврач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев рассказал о работах, проводимых для оказания первой медицинской помощи во время I Европейских игр "Баку-2015".

На заседании были также выслушаны выступления заместителя гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Вагифа Абдуллаева и др.

Министр здравоохранения Октай Ширалиев напомнил, что факел I Европейских игр зажгут в Баку 26 апреля, и затем, с участием известных людей страны и спортсменов его увезут на время в регионы Азербайджана. По словам министра, по этому случаю в регионах будут организованы праздничные мероприятия и фестивали: "Во время мероприятий там должны быть бригады скорой помощи, необходимо назначить дежурных в стационарах. Министерство здравоохранения проинформировало руководителей медицинских учреждений регионов о предстоящих мероприятиях в связи с I Европейскими играми. Им поручено проконтролировать процесс оказания медицинских услуг как местному населению, так и гостям".

О.Ширалиев добавил, что во время игр в Азербайджан приедут также болельщики, представители медиа и другие гости. По словам министра, каждое медицинское учреждение должно быть готово к напряженному графику работы в преддверие и во время Европейских игр.

Министр выразил надежду, что I Европейские игры будут организованы на высоком уровне, послужат повышению международного имиджа страны и создадут возможность для того, чтобы Азербайджан смог занять достойное место в мире спорта.