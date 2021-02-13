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Оксфордская вакцина от СOVID-19 будет впервые протестирована на детях

Оксфордская вакцина от СOVID-19 будет впервые протестирована на детях В эксперименте примут участие 300 добровольцев
Здоровье
13 февраля 2021 г. 15:00
Оксфордская вакцина от СOVID-19 будет впервые протестирована на детях

Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета будет впервые протестирована на детях в возрасте от 6 до 17 лет, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что испытания помогут определить эффективность препарата.

В эксперименте примут участие 300 добровольцев. Предполагается, что уже в феврале будут получены первые прививки.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами британо-шведской компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной, то есть, в ней содержится ослабленный безобидный вирус и ген COVID-19.

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