Около двухсот ветеранов отправлены на лечение в Турцию

На сегодняшний день на лечение в Турцию отправлены около двухсот ветеранов Отечественной войны, многие из них уже вернулись на родину.

На сегодняшний день на лечение в Турцию отправлены около двухсот ветеранов Отечественной войны, многие из них уже вернулись на родину.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на азербайджано-турецком бизнес-форуме в сфере здравоохранения.

Он отметил, что восстановление здоровья раненых в Отечественной войне военнослужащих доверили медицинским работникам братской Турции.

"Развитие отношений между Азербайджаном и Турцией затрагивает и сферу здравоохранения", - сказал Т.Мусаев.

Министр напомнил, что и в период пандемии, и во время войны и после нее Турция поддерживала Азербайджан.