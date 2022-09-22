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Около двухсот ветеранов отправлены на лечение в Турцию

Около двухсот ветеранов отправлены на лечение в Турцию На сегодняшний день на лечение в Турцию отправлены около двухсот ветеранов Отечественной войны, многие из них уже вернулись на родину.
Здоровье
22 сентября 2022 г. 10:51
Около двухсот ветеранов отправлены на лечение в Турцию

На сегодняшний день на лечение в Турцию отправлены около двухсот ветеранов Отечественной войны, многие из них уже вернулись на родину.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на азербайджано-турецком бизнес-форуме в сфере здравоохранения.

Он отметил, что восстановление здоровья раненых в Отечественной войне военнослужащих доверили медицинским работникам братской Турции.

"Развитие отношений между Азербайджаном и Турцией затрагивает и сферу здравоохранения", - сказал Т.Мусаев.

Министр напомнил, что и в период пандемии, и во время войны и после нее Турция поддерживала Азербайджан.

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