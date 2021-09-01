Около 4,4 млн человек заразились COVID-19 в мире за неделю

Почти 4,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 67 тыс умерли.

Почти 4,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 67 тыс умерли.

Как сообщила ВОЗ, число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 4%, а летальных исходов - на 2%.

"Сообщения о почти 4,4 млн новых случаев заражения поступили за неделю (23 - 29 августа)", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Информация о росте заболеваемости на 7% поступила из Западно-Тихоокеанского региона. В то же время ее снижение зафиксировано в Америке (на 9%), Африке (на 7%) и Юго-Восточной Азии (на 3%). Рост смертности зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 9%), Европе (на 4%) и Америке (на 1%), тогда как она уменьшилась в Юго-Восточной Азии (на 20%) и Африке (на 3%).

С 23 по 29 августа в мире было выявлено 4 395 748 заразившихся, что на 4% меньше показателя предшествующих семи дней. Зафиксировано 67 388 случаев смерти, что на 2% ниже уровня предыдущей недели. По состоянию дел на 29 августа в мире насчитывалось 215 714 824 случая инфицирования. С начала пандемии умерли 4 395 748 человек.

В Европе за семь дней заразились свыше 1,17 млн человек и умерли более 12 тыc В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,4 млн новых случаев инфицирования и более 22 тыс летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 596 тыс заразившихся, умерли более 14 тыс человек.

О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (938 014). Далее следуют Индия (270 796), Иран (254 753), Великобритания (237 556) и Бразилия (175 807).