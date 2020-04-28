​Огтай Ширалиев: Проводится иммунизация против одиннадцати заболеваний

Огтай Ширалиев https://report.az/storage/news/f47935c2e565faacc70edb3eccac7d69/a37b0f6b-59c8-4f66-94cc-8f7fc379f40e_292.jpg

"В Азербайджане уже много лет идут работы по иммунизации и вакцинации. В результате мы смогли предотвратить многие контролируемые инфекции - корь, краснуха и др. У нас проводится иммунизация против 11 заболеваний".

Как передает Report, об этом министр здравоохранения Огтай Ширалиев сказал в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV.

По словам министра, 20-26 апреля прошла неделя иммунизации.

"Эти меры были приняты для детей, избегающих вакцинации. Потому что прививки обязательны. Если такие меры не были бы приняты вовремя, у нас могли возникнуть проблемы. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения всегда поддерживает Азербайджан".

О.Ширалиев подчеркнул, что если взглянуть на процентное соотношение заражаемости коронавирусом в странах, где проводится и не проводится иммунизация, можно сделать вывод, что она влияет на эпидемию.