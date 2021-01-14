В Балакяне ограничена деятельность хлебопекарного цеха

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей провели осмотр принадлежащего физическому лицу Бахрамову Вилаяту Асад оглу предприятия по п

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей провели осмотр принадлежащего физическому лицу Бахрамову Вилаяту Асад оглу предприятия по производству хлеба, расположенного в селе Гуллар Балакянского района.

Как сообщает Report в AПБA, в ходе осмотра на предприятии были выявлены грубые нарушения технических нормативов безопасности пищевых продуктов, а также санитарно-гигиенических норм и правил.

Было установлено, что персонал работал без использования специальной формы одежды, санитарный узел имел прямой выход на производственную площадку, используемое сырье и вспомогательные материалы хранились в производственной зоне, мешки с мукой непосредственно прилегали к стене, санитарно-техническое состояние полок, на которых хранилась готовая продукция (хлеб), было неудовлетворительным, а посуда, используемая в процессе переработки, использовалась без очистки.

В связи с выявленными недостатками деятельность хлебопекарного предприятия была ограничена, и в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры.

AПБA продолжает свою деятельность в целях защиты здоровья населения и обеспечению его безопасными продуктами питания и будет постоянно принимать самые строгие меры по предотвращению незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей.