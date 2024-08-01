Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран

Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран.

Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Отмечается, что, согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), в ряде регионов Румынии и Греции была зарегистрирована чума мелкого рогатого скота, а во Флориде (США) и в районе Самтсе (Бутан) – птичий грипп.

В связи с этим введено временное ограничение на импорт продукции из указанных стран.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий или проезжающих транзитом через Азербайджан.