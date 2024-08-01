О нас

Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран

Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран.
Здоровье
1 августа 2024 г. 13:14
Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран

Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Отмечается, что, согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), в ряде регионов Румынии и Греции была зарегистрирована чума мелкого рогатого скота, а во Флориде (США) и в районе Самтсе (Бутан) – птичий грипп.

В связи с этим введено временное ограничение на импорт продукции из указанных стран.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий или проезжающих транзитом через Азербайджан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bəzi ölkələrdən Azərbaycana idxal edilən məhsullara məhdudiyyət qoyulub

Другие новости из категории

В Азербайджане ОМС действует в 165 клиниках
В Азербайджане ОМС действует в 165 клиниках
30 июля 2024 г. 12:29
TƏBİB запустил проект Здоровая жизнь - здоровый двор
ФотоTƏBİB запустил проект "Здоровая жизнь - здоровый двор"
30 июля 2024 г. 10:39
Создан назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера
Создан назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера
26 июля 2024 г. 23:53
Минздрав организовал кардиологическое обследование жителей Агдеринского и Тертерского районов
ФотоМинздрав организовал кардиологическое обследование жителей Агдеринского и Тертерского районов
26 июля 2024 г. 13:33
В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ
В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ
26 июля 2024 г. 04:09
ООН предложила создать рабочую группу по внедрению концепции Единое здоровье в Азербайджане
ООН предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане
25 июля 2024 г. 12:00
Замминистра: Изменение климата оказывает влияние не только на людей, но и на животных
Замминистра: Изменение климата оказывает влияние не только на людей, но и на животных
25 июля 2024 г. 11:27
Владанка Андреева: В рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения
ФотоВладанка Андреева: В рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения
25 июля 2024 г. 10:34
TƏBİB: С начала пляжного сезона 13 человек погибли от утопления
TƏBİB: С начала пляжного сезона 13 человек погибли от утопления
24 июля 2024 г. 11:30
Ученые выявили клетки мозга, ускоряющие развитие болезни Альцгеймера
Ученые выявили клетки мозга, ускоряющие развитие болезни Альцгеймера
24 июля 2024 г. 02:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi