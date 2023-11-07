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Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из трех штатов США

Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из трех штатов США Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из трех штатов США.
Здоровье
7 ноября 2023 г. 11:10
Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из трех штатов США

Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из трех штатов США.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрированы в штатах Калифорния, Вашингтон и Алабама (США).

В связи с этим для защиты территории республики от указанного инфекционного заболевания введено временное ограничение на ввоз живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы и готовых мясных продуктов из всех видов продукции птицеводства (кроме продукции, подвергнутой термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов гриппа птиц), кормов для птиц и кормовых добавок (кроме кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), оборудования, из указанных штатов, используемого для содержания, убоя и переработки мяса птицы в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin üç ştatından Azərbaycana quş ətinin gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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