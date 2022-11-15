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Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из некоторых областей России

Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из некоторых областей России 12:46 Ввоз в Азербайджан мяса птицы из некоторых областей России ограничен.
Здоровье
15 ноября 2022 г. 13:19
Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из некоторых областей России

Ввоз в Азербайджан мяса птицы из некоторых областей России ограничен.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных, в Саратовской области Российской Федерации зарегистрированы случаи болезни Ньюкасла, в Чонградско-Чанадской административной территориальной единице Венгрии, в Средне-Банатском, Северо-Бачском, Южно-Бачском и Западно-Бачском районах Республики Сербия - высокопатогенный птичий грипп.

В целях защиты от инфекционных заболеваний животных в соответствии с “Кодексом здоровья наземных животных” WOAH, в Азербайджан временно ограничен ввоз живых птиц, яиц и других продуктов птицеводства из этих регионов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın bəzi vilayətlərindən Azərbaycana quş ətinin gətirilməsi məhdudlaşdırılıb

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