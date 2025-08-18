О нас

Ограничен импорт в Азербайджан некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии 

Ограничен импорт в Азербайджан некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии  Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило импорт некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии в Азербайджан.
Здоровье
18 августа 2025 г. 16:51
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило импорт некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии в Азербайджан.

Как сообщили Report в АПБА, согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных, в Кырджалийской области Болгарии зарегистрирована оспа мелкого рогатого скота, а в Смолянской и Благоевградской областях Болгарии, Фес-Мекнесской области Марокко, а также в Приморско-Горанской, Лицко-Сеньской, Карловацкой и Крапинско-Загорской жупании Хорватии - блютанг.

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний на территории Азербайджана и в соответствии с принципом зонирования, Агентство продовольственной безопасности ввело временное ограничение на импорт определенных товаров из административно-территориальных единиц указанных стран в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации здравоохранения животных.

В Государственный таможенный комитет направлено обращение с просьбой принять соответствующие меры.

Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan və Xorvatiyanın bəzi vilayətlərindən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

