Ограничен импорт в Азербайджан некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило импорт некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии в Азербайджан.

Как сообщили Report в АПБА, согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных, в Кырджалийской области Болгарии зарегистрирована оспа мелкого рогатого скота, а в Смолянской и Благоевградской областях Болгарии, Фес-Мекнесской области Марокко, а также в Приморско-Горанской, Лицко-Сеньской, Карловацкой и Крапинско-Загорской жупании Хорватии - блютанг.

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний на территории Азербайджана и в соответствии с принципом зонирования, Агентство продовольственной безопасности ввело временное ограничение на импорт определенных товаров из административно-территориальных единиц указанных стран в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации здравоохранения животных.

В Государственный таможенный комитет направлено обращение с просьбой принять соответствующие меры.