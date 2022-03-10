Офтальмолог: Более 70 % людей старше 60 в Азербайджане страдают от катаракты

В настоящее время в нашей стране от первичной катаракты (помутнение хрусталика) страдают более 70 процентов людей старше 60 лет.

В настоящее время в нашей стране от первичной катаракты (помутнение хрусталика) страдают более 70 процентов людей старше 60 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-офтальмолог Минздрава Турал Галбинур.

Среди лиц в возрасте 5-30 лет наиболее распространены такие глазные болезни, как миопия и гиперметропия. Очки и контактные линзы являются наиболее распространенным методом лечения миопии. Эти методы не уменьшают степень близорукости, но помогают видеть отчетливее. Тем, кто отказывается носить очки и контактные линзы, рекомендуется лазерная коррекция зрения.

Катаракта и диабетическая ретинопатия (поражение сетчатки глаза диабетического происхождения) обычно возникает у людей старше 40 лет.

Дегенерация желтого пятна (прогрессирующее повреждение желтого пятна) чаще встречается у людей старше 60 лет.