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Офтальмолог: Более 70 % людей старше 60 в Азербайджане страдают от катаракты

Офтальмолог: Более 70 % людей старше 60 в Азербайджане страдают от катаракты В настоящее время в нашей стране от первичной катаракты (помутнение хрусталика) страдают более 70 процентов людей старше 60 лет.
Здоровье
10 марта 2022 г. 14:02
Офтальмолог: Более 70 % людей старше 60 в Азербайджане страдают от катаракты

В настоящее время в нашей стране от первичной катаракты (помутнение хрусталика) страдают более 70 процентов людей старше 60 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-офтальмолог Минздрава Турал Галбинур.

Среди лиц в возрасте 5-30 лет наиболее распространены такие глазные болезни, как миопия и гиперметропия. Очки и контактные линзы являются наиболее распространенным методом лечения миопии. Эти методы не уменьшают степень близорукости, но помогают видеть отчетливее. Тем, кто отказывается носить очки и контактные линзы, рекомендуется лазерная коррекция зрения.

Катаракта и диабетическая ретинопатия (поражение сетчатки глаза диабетического происхождения) обычно возникает у людей старше 40 лет.

Дегенерация желтого пятна (прогрессирующее повреждение желтого пятна) чаще встречается у людей старше 60 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı açıqlanıb

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