О нас
Report Georgia
Аудио новости

В TƏBİB прокомментировали поставленный мужчине диагноз "беременность"

В TƏBİB прокомментировали поставленный мужчине диагноз "беременность" На основании распространившейся вчера в соцсетях и некоторых СМИ информации о диагностировании в Азербайджане беременности у мужчины было проведено расследование.
Здоровье
211
24 ноября 2020 г. 15:53
В TƏBİB прокомментировали поставленный мужчине диагноз беременность

На основании распространившейся вчера в соцсетях и некоторых СМИ информации о диагностировании в Азербайджане беременности у мужчины было проведено расследование.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, в результате расследования стало известно, что в документе, выданном 23.11.2020 года жителю города Хачмаз Илькину Азмамедову сотрудницей центральной больницы Хачмазского района Самрой Гаджиевой была допущена механическая ошибка.

Самра Гаджиева на своем служебном компьютере напечатала направление гражданину в связи с несахарным диабетом на бланке для беременной. Она забыла удалить слово "беременность". После распечатки документа ошибка была обнаружена, и гражданину справка была представлена в исправленном варианте. Однако гражданин сфотографировал справку, в которой была ошибка, и поделился фото на своем аккаунте в социальной сети.

Мы связались с Илькином Азмамедовым. Он сказал, что поделился фотографией в шутку, а затем удалил ее. Илькин Азмамедов подтвердил это и в своей объяснительной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kişiyə hamilə diaqnozu qoyulması ilə bağlı rəsmi açıqlama

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане еще один врач скончался от COVID-19 
В Азербайджане еще один врач скончался от COVID-19 
24 ноября 2020 г. 16:01
Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19
Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19
24 ноября 2020 г. 14:59
Коронавирус будет возвращаться каждый год?
Коронавирус будет возвращаться каждый год?
24 ноября 2020 г. 13:54
Сколько пациентов с COVID-19 в Азербайджане проходят лечение на дому?
Сколько пациентов с COVID-19 в Азербайджане проходят лечение на дому?
24 ноября 2020 г. 11:40
Ягут Гараева: Много пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
Ягут Гараева: Много пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
24 ноября 2020 г. 11:24
Ученые назвали неожиданное негативное последствие отказа от мяса
Ученые назвали неожиданное негативное последствие отказа от мяса
24 ноября 2020 г. 11:19
Найдено блокирующее проникновение коронавируса в организм вещество
Найдено блокирующее проникновение коронавируса в организм вещество
24 ноября 2020 г. 10:51
В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом
В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом
24 ноября 2020 г. 09:19
Самые опасные домашние растения в комнате
ФотоСамые опасные домашние растения в комнате
24 ноября 2020 г. 06:01
За сутки в мире зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения COVID-19
За сутки в мире зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения COVID-19
24 ноября 2020 г. 02:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi