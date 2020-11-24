В TƏBİB прокомментировали поставленный мужчине диагноз "беременность"

На основании распространившейся вчера в соцсетях и некоторых СМИ информации о диагностировании в Азербайджане беременности у мужчины было проведено расследование.

На основании распространившейся вчера в соцсетях и некоторых СМИ информации о диагностировании в Азербайджане беременности у мужчины было проведено расследование.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, в результате расследования стало известно, что в документе, выданном 23.11.2020 года жителю города Хачмаз Илькину Азмамедову сотрудницей центральной больницы Хачмазского района Самрой Гаджиевой была допущена механическая ошибка.

Самра Гаджиева на своем служебном компьютере напечатала направление гражданину в связи с несахарным диабетом на бланке для беременной. Она забыла удалить слово "беременность". После распечатки документа ошибка была обнаружена, и гражданину справка была представлена в исправленном варианте. Однако гражданин сфотографировал справку, в которой была ошибка, и поделился фото на своем аккаунте в социальной сети.

Мы связались с Илькином Азмамедовым. Он сказал, что поделился фотографией в шутку, а затем удалил ее. Илькин Азмамедов подтвердил это и в своей объяснительной.