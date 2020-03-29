Официальные лица ознакомились с условиями содержания граждан

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев и министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямалледин Гейдаров посетили граждан, прибывших на автомобилях из Российской Федерации и привлеченных к необходимым санитарно-гигиеническим мероприятиям.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Были изучены условия содержания граждан на карантине и ситуация с их питанием, выслушаны проблемы, просьбы и обращения, приняты меры для скорейшего решения высказанных проблем. Изучены дополнительные места и условия, созданные для людей, которые будут размещены на карантин, а также работы, выполненные для обеспечения безопасности личного состава и защиты их здоровья, даны необходимые поручения.

Было отмечено, что совместная работа организована на высоком уровне, даны поручения для еще большего усовершенствования сотрудничества госорганов.