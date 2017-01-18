Официальный представитель министерства: ИВ Баку не принимает необходимые меры для откачки накопившейся в подвалах воды

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Баку выявлено свыше 236 зданий, подвалы которых наполнились водой".

Как сообщает Report, об этом на ежегодном отчетном заседании Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения заявил завотделом санитарии структуры Зияддин Кязымов.

По его словам, в центр периодически поступают сообщения о наполнении подвалов на некоторых территориях бытовыми отходами и грунтовыми водами: "В связи с этим в апреле-мае месяце 2016 года прошли проверки. В начале прошлого года мы направили в министерство внутренних дел соответствующее письмо. На сегодняшний день в столице выявлено более 236 зданий, подвалы которых наполнились водой".

По словам завотделом, в результате анализа воды выяснилось, что в подвалах накопились грунтовые и канализационные воды: "В связи с этим в ИВ города Баку представлена справка. Наполненные водой подвалы в основном обнаружены в Гарадагском, Хатаинском, Низаминском и Бинагадинском районах".

З.Кязымов сказал, что наблюдающиеся в последнее время климатические изменения приведут к повышению числа зданий с подвалами, где накопились грунтовые и канализационные воды: "Иногда мы поднимает вопрос перед соответствующими органами исполнительной власти, естественно, при этом они сразу же должны принять предупредительные меры. Очень жаль, что эти работы не осуществляются".